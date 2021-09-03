Бывшая республика СССР добилась успеха благодаря либерализации

Исламский банк развития (IsDB) создаст в Узбекистане фонд экономического развития, который будет поддерживаться саудовскими инвесторами. Бизнесмены задумали вложить 100 миллионов долларов в 34 малых и средних предприятия бывшей республики СССР на фоне ее экономических успехов за последние пять лет. Внимания инвесторов Узбекистан добился благодаря либерализации, пишет издание Arab News.

Создатели фонда ожидают, что он добавит узбекской экономике 100 тысяч новых рабочих мест и поможет решить проблему бедности. Проект является частью серии мероприятий IsDB с целью развития Узбекистана, общая стоимость которых уже составила 2,4 миллиарда долларов.

Экономика страны активно растет на протяжении 2021 года. За первые шесть месяцев ВВП Узбекистана увеличился на 6,2 процента. С момента прихода к власти президента Шавката Мирзиеева в 2016 году, в стране проводятся масштабные реформы экономики, направленные на либерализацию и привлечение иностранных инвесторов. За это время в Узбекистане значительно снизилась инфляция и стабилизировалась государственная валюта, сум.

Особенно процветающей отраслью стал бизнес — количество новых предпринимателей почти утроилось, а уже существующие компании вышли на общенациональный рынок. Малые и средние предприятия (МСП) стали основной движущей силой экономического роста Узбекистана. На МСП приходится около 78 процентов рабочей силы страны и 57 процентов ВВП. За последние пять лет было подготовлено около двух тысяч законов, указов и постановлений в помощь малому бизнесу. Правительство предприняло шаги по упрощению процедур, связанных с оформлением документации. Кроме того, были отменены лишние проверки и сняты ограничения, связанные с оборотом наличных денег, валюты и сырья.

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20 августа Мирзиеев организовал общенациональное мероприятие, где обсудил с 10 тысячами предпринимателей предстоящие реформы бизнеса и совершенствование налогового законодательства. Главным предметом разговора стало финансирование бизнеса. Предприниматели пожаловались на то, что ссуды в иностранной валюте даются под высокие проценты и на очень короткий срок. Такая проблема возникла из-за колебаний обменного курса. Мирзиеев заявил, что для ее решения министерство финансов создаст систему ссуд в местной валюте, а также в 2022 году банки получат 600 миллионов долларов США от государственного Фонда реконструкции и развития Узбекистана.

На мероприятии президент огласил новые изменения в налогообложении, благоприятные для бизнеса. Например, налоги на доходы теперь будет учитывать расходы, а процесс возврата НДС ускорен. Мирзиеев добавил, что отменит налоги на недвижимость для ресторанов и туристические налоги для отелей на два года из-за ущерба, причиненного пандемией.

Еще несколько лет назад экономика страны в основном полагалась на обширный экспорт хлопка, золота, газа и нефти. До 2017 года Узбекистан придерживался политики протекционизма, ограничивая импорт отсутствием свободной конвертации национальной валюты, высокими таможенными платежами и нетарифными барьерами. Развитие экономики также ограничивали формальные и неформальные барьеры для свободного трансграничного перемещения людей и капиталов. Эти условия не давали стране полноценно участвовать в международном разделении труда и создавать конкурентоспособные производства.