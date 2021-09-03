В России решили самостоятельно создать истребитель пятого поколения Су-75

Российский истребитель пятого поколения Су-75 будет создан без привлечения иностранных инвестиций. Об этом РИА Новости рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

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По его словам, уже сверстан бюджет с участием программ Минпромторга и внебюджетных средств «Ростеха» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), и абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. При этом министр отметил, что иностранное участие в создании легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, не исключается.

Мантуров предположил, что иностранцы могут оплатить создание двухместной версии самолета. Он пояснил, что ЛТС в первую очередь ориентирован на поставки на зарубежные рынки, а у потенциальных покупателей существует запрос на такой вариант истребителя.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). Согласно главе госкорпорации Сергею Чемезову, однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на МАКС-2021, будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.