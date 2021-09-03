Си Цзиньпин призвал положить конец женоподобным мужчинам

Лидер компартии Китая Си Цзиньпин запретил всем вещательным компаниям допускать в эфир женоподобных мужчин. Об этом сообщает Associated Press.

Вместо популярных у молодых людей шоу китайские власти призвали программы «энергично продвигать превосходную китайскую традиционную культуру, революционную культуру и передовую социалистическую культуру».

Национальная администрация радио и телевидения заявила, что китайские компании должны «решительно положить конец женоподобным мужчинам и другой ненормальной эстетике». Официальные лица обеспокоены, что китайские поп-звезды, берущие пример с южнокорейских и японских знаменитостей, могут подать молодежи дурной пример.

Ранее китайские власти запретили школьникам играть в онлайн-игры больше трех часов в неделю. Запрет направлен на борьбу с подростковой игровой зависимостью. Несовершеннолетним пользователям доступно до часу игрового времени в пятницу, выходные и праздничные дни.