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Самолет с гуманитарной помощью из ОАЭ приземлился в Кабуле

В Кабул прибыл самолет с 60 тоннами гуманитарной помощи из Арабских Эмиратов
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Фото: Reuters

Первый самолет из Объединенных Арабских Эмиратов с 60 тоннами гуманитарной помощи на борту прибыл в аэропорт Кабула. Об этом сообщает телеканал TOLOnews на своей странице в Twitter.

В качестве гуманитарной помощи ОАЭ предоставили Афганистану продовольствие и медикаменты. Как сообщает Telegram-канал «Милитарист», груз был доставлен на самолете Ил-76.

Ранее стало известно, что Катар и Турция стали первыми иностранными государствами, которые снарядили борт, приземлившийся в аэропорту Хамида Карзая после взятия движением «Талибан» (запрещено в РФ) власти в Афганистане.

На самолете, который прилетел из катарской столицы Доха, прибыли катарские и турецкие технические специалисты с оборудованием. Планируется, что они будут оказывать талибам помощь в восстановлении Афганистана. И Катар, и Турция обещали продолжить поддерживать «Талибан».

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