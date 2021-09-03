Мать спасла двух тонущих незнакомцев ценой собственной жизни

В бразильском штате Алагоас 38-летняя мать Шарлин Феррейра Родригес спасла двух тонущих незнакомых мужчин ценой собственной жизни. Об этом сообщает Daily Mirror.
Родригес отдыхала на пляже с друзьями, когда двое выпивших мужчин на ее глазах вошли в воду и вскоре начали тонуть. По словам очевидцев, бразильянка бросилась им на помощь и в течение четырех минут пыталась вытащить их на берег, но начала тонуть сама.
В это время мимо проходил бывший спасатель, который заметил тонущих людей и помог им выбраться из воды. Одному из мужчин, чье имя не раскрывается, не потребовалась медицинская помощь. Второго мужчину, 28-летнего Кайро Сезара Пиментела Фелипе, и Родригес доставили в больницу.
Сезар Пиментел Фелипе выжил, но подробности о его состоянии не уточняются. Родригес умерла в больнице в результате остановки сердца.
По данным властей, место, в котором мужчины вошли в воду, опасно из-за сильных подводных течений. Ранее там спасли шесть тонущих человек.
3 августа сообщалось, что житель английского города Блэкпул, графство Ланкашир, прыгнул в море в попытке спасти утопающую и погиб. Женщина выбралась из воды самостоятельно.