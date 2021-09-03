Риелторы объяснили рекордное за год падение цен на квартиры в Москве

Столичные риелторы проанализировали динамику цен на первичном рынке недвижимости Москвы в августе 2021 года. По данным аналитиков «Бест-Новострой», в последний месяц лета средняя стоимость квартир показала рекордное падение за восемь месяцев. Исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

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Специалисты установили, что в августе стоимость квадратного метра жилья и апартаментов в Москве продемонстрировала сильнейшее с января снижение (на два процента). На всей покупке приобретатели недвижимости сэкономили около пяти процентов. Аналитики подчеркивают, что данную тенденцию нельзя считать укрепившейся.

При помощи системы мониторинга и анализа рынка новостроек bnMap.pro эксперты выявили среднюю стоимость «квадрата» жилья в Старой Москве. Зафиксированные цены в августе 2021-го находятся на уровне 340,9 тысячи рублей, что на восемь тысяч меньше, чем месяцем ранее. Средняя стоимость покупки объекта недвижимости составила в тот же период 20,3 миллиона рублей (на миллион дешевле июльских расценок). Изменение показателей связывают с ростом объема предложения квартир стандарт-класса. Подобная тенденция коррелирует с ростом запроса на жилье маленьких площадей. Средняя площадь лота в августе варьировалась на уровне 59,6 квадратных метров, месячное изменение показателя — минус три процента, годовое — минус девять процентов.

«Скидки и демпинг в отдельных проектах могли оказать влияние на статистику, но не ключевым образом. Даже если график спроса за три-четыре месяца, с июля по октябрь, будет представлять собой пикирующую кривую, то это может быть лишь ответом на такой же непропорциональный взлет в первые полгода. Надо собрать данные до декабря, чтобы судить, действительно ли недвижимость переоценена, и при текущих ценах спроса не будет», — объяснила выводы аналитиков председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Эксперты также отметили стабильный прирост доступных для покупки вариантов жилья в новостройках. При сокращении общего количества проектов (266 в августе против 269 в июле) число лотов в продаже увеличилось на 35 тысяч.

Ранее исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди отметила, что за последнее десятилетие в столице случился «бум» малогабаритного жилья. Средняя площадь квартиры в московских новостройках сократилась от 70 до 50 квадратных метров. В ближайшей перспективе, по мнению эксперта, ракурс спроса сместится в сторону просторной недвижимости за счет новых проектов односемейных домов и таунхаусов.