Историк потребовал от ФСБ рассекретить имена палачей НКВД

В Верховный суд России подан иск об отмене отдельных положений президентского указа 1995 года о гостайне и аналогичного приказа ФСБ, на основании которых в архивных документах были засекречены фамилии сотрудников НКВД, являвшихся палачами и участвовавших в репрессиях. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В суд обратился историк и исследователь архивов Сергей Прудовский, занимающийся изучением событий, которые произошли в 30-х годах в Харбине. После оккупации Маньчжурии Японией Советский Союз эвакуировал жителей Харбина и работников Китайско-Восточной железной дороги. Однако в 1937 году НКВД получил приказ арестовать вывезенных граждан как японских шпионов. Под репрессии попали 32,7 тысяч людей, из них 21 тысячу человек расстреляли.

Прудовский получил в ФСБ архивно-уголовное дело Татьяны Кулик, жертвы Харбинской операции. Но документах были вымараны фамилии, должности и подписи сотрудников НКВД. Историк потребовал через суд рассекретить эти данные, но получил отказ. Представитель ФСБ мотивировал решение тем, что личные сведения касаются «принадлежности конкретных лиц к кадровому составу органов безопасности», следовательно подпадают под понятие гостайны, установленной приказом ФСБ от 2015 года и указа президента от 1995 года.

Историк указывает на необоснованность приравнивания НКВД к ФСБ и считает, что к гостайне относятся данные сотрудников российских служб безопасности, а не тех, кто служил в аналогичном органе в СССР. Прудовский пояснил, что сотрудники НКВД, участвовавшие в Харбинской операции, позже были осуждены за пытки и сфабрикованные дела, а затем расстреляны. В 2015 году власти отказались их реабилитировать.