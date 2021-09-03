Вышел проморолик «Рика и Морти» с Кристофером Ллойдом

Телеканал Adult Swim представил новый проморолик мультсериала «Рик и Морти», где главных персонажей сыграли Кристофер Ллойд и Джейден Мартелл. Видео появилось в Twitter.

В ролике герои выходят из светящегося разрыва в пространстве. Других подробностей авторы не сообщили.

Кристофер Ллойд — американский актер кино и телевидения. Наиболее известен по роли доктора Эмметта Брауна в кинотрилогии «Назад в будущее», а также по фильмам «Пролетая над гнездом кукушки», «Кто подставил кролика Роджера», «Семейка Аддамс», «Трасса 60».

Мультсериал «Рик и Морти» выходит с декабря 2013 года. Сериал посвящен злоключениям циничного безумного ученого Рика Санчеза и его наивного, капризного и неуверенного в себе внука Морти. Создатель сериала Джастин Ройланд озвучивает обоих персонажей. 20 июня 2021 года вышел пятый сезон мультсериала.

