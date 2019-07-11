Создатели «Рика и Морти» выберут нового героя мультфильма среди фанатов

Команда создателей сериала «Рик и Морти» объявила о конкурсе среди фанатов мультфильма, с победителя которого будет срисован персонаж нового сезона. Информация об этом появилась на платформе Prizeo.

Желающие принять участие в состязании должны пожертвовать минимум 10 долларов на благотворительность организации, целью которой является облегчение жизни больных аутизмом, NEXT for AUTISM.

«Всего за десять долларов вы и ваш друг можете выиграть поездку в Лос-Анджелес, встретиться с создателями сериала Джастином Ройлендом и Дэном Хармоном и посетить продюсерскую студию. А затем мы нарисуем вас и сделаем героями будущего сезона! Также вам подарят мерч "Рика и Морти"! Стоимость авиабилета и проживания в отеле включены», — говорится в сообщении.

Четвертый сезон сериала «Рик и Морти» выйдет в ноябре 2019 года. Этот мультфильм был признан лучшей анимационной передачей 2018 года.

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