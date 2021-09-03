Авторитет Шарфик откусил нос жене и покончил с собой в полиции

В городе Серове Свердловской области в отделе полиции найдено тело 29-летнего задержанного. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых.

Установлено, что мужчина покончил с собой. В камере он находился один. Сотрудники полиции обнаружили его мертвым, когда принесли еду. Погибший ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж, угон и уклонение от административного надзора. В криминальных кругах он известен как авторитет по кличке Шарфик.

Мужчина был помещен в камеру изолятора временного содержания (ИВС) 28 августа по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). По данным полиции, он в кафе приревновал жену и откусил ей нос. Серовский районный суд арестовал его до 27 октября включительно.

МВД проводит проверку в связи с суицидом арестанта, по итогам которой будет принято обоснованное решение. Также будет дана оценка действиям дежурного наряда. Кроме того, в обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники Следственного комитета России. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и свидетелей.