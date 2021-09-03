Superjet 100 собрались использовать для рекламы Aurus

Российскую линейку премиальных автомобилей Aurus могут начать рекламировать с помощью российского лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). О возможной коллаборации рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

По его словам, запросы на использование бренда растут по мере его развития и узнаваемости. Еще в 2019 году была выполнена модификация вертолета «Ансат» в варианте Aurus, однако на коллаборации с «Вертолетами России» производитель первых в России автомобилей класса люкс останавливаться не собирается.

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Накануне, 2 сентября, на стенде Aurus на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) был представлен автомобиль, работающий на водородном топливе. Запас хода прототипа составляет 600 километров, и вредные выбросы отсутствуют.

За день до этого гендиректор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова Михаил Гордин рассказал, что в конце этого или в начале следующего года впервые поднимется в воздух самолет Як-18Т с установленными на нем модифицированными двигателями АПД-500 производства Aurus.

В конце прошлого года Мантуров признал, что продвижение SSJ-100 за рубежом провалилось. При этом он отказался связывать это с качеством самого самолета. По словам министра, проблемой стало отсутствие сервисных центров, без которых эксплуатация лайнеров оказалась объективно менее эффективной.