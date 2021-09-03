Россияне назвали основные причины стресса

Большинство россиян (81 процент) рассказали, что их главным источником стресса является страх пропустить платеж по кредиту или ипотеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Райффайзенбанка.

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Согласно результатам исследования, многие жители страны (68 процентов) опасаются возможной потери работы и источников дохода. Еще 67 процентов опрошенных заявили о том, что боятся столкновения с мошенниками. При этом в меньшей степени россиян в отношении финансовых вопросов волнуют такие проблемы, как непредвиденные расходы, рост цен на продукты и недостаточная финансовая грамотность.

Ранее сообщалось, что стресс на рабочем месте обходится мировой экономике в 8,1 триллиона долларов. Согласно оценке аналитиков компании Gallup, семь из десяти сотрудников испытывают трудности или страдают на рабочем месте, а 80 процентов не вовлечены активно в трудовой процесс. Из-за этого падает производительность труда, глобальная экономика теряет почти 10 процентов ВВП ежегодно.

