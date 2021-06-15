Оценены потери экономики от стресса работников

Стресс на рабочем месте обходится мировой экономике в 8,1 триллиона долларов. Такую оценку дали аналитики компании Gallup в исследовании State of the Global Workplace.

Материалы по теме Нерабочая сила Коронавирус ударил по российской экономике. Почему ее восстановление зависит от гастарбайтеров? Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?

Семь из десяти сотрудников испытывают трудности или страдают на рабочем месте, а 80 процентов не вовлечены активно в трудовой процесс. Из-за этого падает производительность труда, глобальная экономика теряет почти 10 процентов ВВП ежегодно.

В пандемию вовлеченность сотрудников сократилась на два процентных пункта (до 20 процентов). Около 45 процентов ощутили последствия пандемии: каждый второй из них заявил о падении доходов, 53 процента вынуждены были приостановить работу, 32 процента потеряли должность или бизнес. Всего 43 процента почти каждый день испытывают на работе стресс, 41 процент — беспокойство, 24 и 25 процентов — ярость и печаль соответственно.

Больше всего стрессу подвержены работники США и Канады, за год их уровень стресса подскочил на восемь процентных пунктов, до 57 процентов. В России 23 процента сотрудников чувствуют свою вовлеченность в трудовой процесс, около 19 процентов испытывают стресс, беспокойство — 23 процента, гнев — 14 процентов (самый маленький показатель показатель среди стран СНГ), и печаль — 20 процентов. Однако только 12 процентов чувствуют к себе уважительное отношение на работе.

Ранее сообщалось, что ежемесячно московские компании теряют из-за часа безделья сотрудника от 7,5 до 25 тысяч рублей.