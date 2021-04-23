Подсчитаны потери российских работодателей от часа безделья сотрудника

Ежемесячно московские компании теряют из-за часа безделья сотрудника от 7,5 до 25 тысяч рублей, подсчитали аналитики компании «СерчИнформ», пишет РИА Новости. В российских регионах цифры немного ниже.

Cамые большие убытки компании приносит безделье директора по продажам, «дешевле» всего обходится выключение из рабочего процесса бухгалтера. В основном сотрудники тратят рабочее время на чтение новостей и развлекательные ресурсы (18 процентов), соцсети и игры (по 16 процентов) и онлайн-шопинг (13 процентов).

На безделье у сотрудников уходит больше часа, работодатель теряет сумму, за которую мог бы нанять еще одного рядового специалиста, отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что россияне хотели бы получать 107 тысяч рублей ежемесячно. Зарплатные ожидания выросли на 44 процента за год после снятия коронавирусных ограничений. Уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, в Москве он 118 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — 102 тысяч рублей.

Согласно прошлому исследованию «Работа.ру», наибольшая доля довольных своей работой россиян трудятся в сфере информационных технологий (60 процентов), в ресторанах и кафе (52 процента), а также в медицине (50 процентов).