Названы самые довольные своей зарплатой специалисты

Больше всего уровнем своей заработной платы довольны программисты и руководители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного специалистами сервиса Superjob.

По информации компании, 32 процента разработчиков программного обеспечения и 30 процентов руководителей оказались довольны своим доходом. При этом еще в 2010 году только 18 процентов программистов и 23 руководителей были удовлетворены своей зарплатой. Число медицинских работников, довольных заработком, также значительно выросло за последние годы. На данный момент оно составляет 23 процента.

Тем не менее представители некоторых профессий в целом все менее и менее довольны своими доходами. Так, снизилось число удовлетворенных юристов, бухгалтеров и HR-менеджеров.

Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в России оказались у тех, кто занимается добычей нефти и природного газа. Средний доход у работников этой отрасли за июнь составил 158 тысяч рублей в месяц. Заработок нефтяников упал 9,1 процента за год на фоне пандемии коронавируса. На втором месте по доходности названо производство табачных изделий (зарплата в этой отрасли выросла за год на 0,5 процента до 115,6 тысяч рублей).