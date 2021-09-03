Назван тормоз для развития экономики России

Поддержание ЦБ высокой ключевой ставки тормозит развитие российской экономики. Об этом сказал в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Поддержание высоких ставок ЦБ приводит к тому, что рост умирает, он задушенный. Сейчас еще идет восстановительный рост после пандемии, но это не значит, что он продлится дальше, особенно если цена на нефть будет неустойчива», — подчеркнул Титов.

Высокие налоги для бизнеса от также назвал негативным фактором. Титов упомянул и высокую цену на электроэнергию для российских предприятий, которая уже выше, чем в США, а также большие процентные ставки по кредитам. «Снижение налогов приводит к увеличению доходов бюджета. Бизнес пережат, люди пережаты налогами. Сегодня, по нашим данным, до 20 миллионов человек заняты в нелегальном секторе», — сказал бизнес-омбудсмен.

Ранее Титов предложил создать Фонд старших поколений (ФСП) для выплат пенсии тем, кто родился до 1967 года и не платил страховые взносы в полном объеме. Второй Пенсионный фонд нужен, поскольку россияне не удовлетворены размерами пенсии, объяснил он.