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Музыкальный критик объяснил популярность песни Шуфутинского «Третье сентября»

Музыкальный критик Бабичев рассказал, что песня «Третье сентября» будет всегда популярна
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Волна популярности трека певца Михаила Шуфутинского «Третье сентября» будет только нарастать с развитием социальных сетей. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал музыкальный критик Евгений Бабичев. Он также добавил, что конкретная дата в композиции подбиралась исходя из рифмы, но именно эта событийность стала одной из причин популярности песни.

Российский певец Михаил Шуфутинский признался, что каждое 3 сентября дает около 30 интервью про одноименную песню. «В этот день у меня примерно 27 или 30 интервью на одну и ту же тему, поэтому этот день знаковый... В этот день я ее пою, и не только в этот. Поскольку песня любима на протяжении почти 30 лет всей страной, то я пою ее на каждом концерте. Люди умеют чувствовать и понимать друг друга, поэтому эта песня о том, что наверняка происходило в жизни каждого человека, потому что у каждого из нас бывали расставания, встречи, разочарования, любовь, поэтому песня всем нужна и важна», — поделился артист.

Парадоксальная популярность

Бабичев считает, что популярностью композиция во многом обязана своей событийности — слушателям нравится привязка к конкретной дате, делающая день более значимым и интересным, чем прочие.

«Вообще, я считаю, что чем активнее будут развиваться социальные сети, тем дольше будут жить мемы о Шуфутинском, — считает критик. — Так что надо уже привыкать к тому, что 3 сентября для нас превратилось для нас в такой праздник имени исполнителя. Для Михаила Захаровича это, кстати, тоже большая радость. Есть артисты, которые за свою карьеру не создали ни одного хита, который бы так массово ушел в народ. Конечно, может, в глубине души ему это уже и надоело, тяжело ассоциироваться только с одной песней, с другой стороны — каждый год он, по сути, получает бесплатную рекламу, что заметно сказывается на гонорарах».

Критик предположил, что в преддверии знаменательной даты ценник на выступление артиста взлетает в несколько раз. Способствует этому и внимание СМИ, каждое из которых хочет «ухватить немного Шуфутинского».

Парадокс популярности композиции, как заметил Бабичев, заключается в том, что несмотря на всю свою красоту, она довольно обычна, не хуже и не лучше произведений ряда других талантливых исполнителей, но почему-то именно «Третье сентября» вызывает у слушателей такой восторг.

«Возможно, причина здесь в предпочтениях нашей загадочной русской души. У меня эта песня Шуфутинского ассоциируется с "Рюмкой водки на столе" Григория Лепса. Почему она так ушла в народ? Почему она актуальна? Видимо, потому что мы очень любим такие минорные мелодии, медленные и задумчивые композиции, под которые можно махнуть рюмочку. У Шуфутинского же это история любви, которая была так близка вчера и так трагично разрушилась сегодня. Это нам близко, мы любим трагедии», — заметил Бабичев.

Критик напомнил историю создания песни: по его словам, дату 3 сентября взяли просто для рифмы, никто не предполагал, что она так отзовется в сердцах публики.

«Очень может быть, что сыграло именно это. Стоит упомянуть в песне какую-то конкретную дату — будьте уверены, что ее разнесут и придумают с ней какие-то мемы», — заверил собеседник «Ленты.ру».

Впервые Шуфутинский исполнил песню в 1993 году, но настоящим хитом она стала в 1994-м, тогда же композиция вошла в сольный альбом исполнителя «Гуляй, душа». С тех пор состоятельные россияне устраивают корпоративы именно в эту дату и борются за то, чтобы пригласить на праздник Шуфутинского.

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