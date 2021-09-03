Международный конкурс виолончелистов открылся в Саратове

В Саратове стартовал Пятый международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что конкурс имени Кнушевицкого — единственное в России специальное состязание для виолончелистов. На участие в нем подали более сотни заявок со всего мира, одобрены были 70 участников, а в конкурсной программе сыграют 45 исполнителей.

«За прошедшие годы наш конкурс, который проводится при поддержке Министерства культуры России и благотворительного фонда, приобрел высокий международный престиж. Ни один виолончельный конкурс пока такого количества исполнителей не собирал», — заявил директор мероприятия Сергей Усанов.

Конкурс проводится с 2012 года. Ранее его победителями становились такие музыканты, как Дали Гуцериева, Рустем Хамидуллин и Иван Сендецкий.