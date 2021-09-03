В Windows исчезла панель задач

Пользователи ранних версий Windows 11 пожаловались на исчезновение панели задач. Об этом сообщает издание Neowin.

На проблему обратили внимание участники программы раннего тестирования операционных систем от Microsoft. Некоторые энтузиасты написали в соцсетях и на форуме компании, что после очередного обновления находящаяся в нижней части экрана панель задач пропала. Так как на ней расположены меню «Пуск» и некоторые другие элементы системы, взаимодействие с ОС оказывается сильно ограничено.

Судя по отзывам, проблема связана с ошибками в инсайдерской сборке 22449 для Dev Channel и 22000.176. «Этот баг делает большую часть связанного с панелью задач графического интерфейса в значительной степени бесполезным», — отмечается в материале.

В Microsoft отреагировали на неполадку, пообещав остановить распространение обновления и выпустить исправляющий проблему патч. По словам инженеров, чтобы вернуть панель задач, нужно зайти в диспетчер задач, выбрать раздел «Подробнее» и через опцию ввода команд вставить в строку специальный код. После этого компьютер перезагрузится, а утерянный элемент интерфейса вернется на свое место.

Полную версию Windows 11 начнут разворачивать на компьютеры пользователей с 5 октября. Ранее представители Microsoft заявили, что операционная система сообщит пользователям через «Центр обновления Windows» о том, соответствует ли их ПК техническим требованиям для установки системы.