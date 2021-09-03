На Дальнем Востоке запустят туристическую программу обмена для молодежи

Замруководителя Ростуризма Лысенкова: аналог Work & Travel запустят в России в 2022 году

Ростуризм планирует внедрить в России аналог американской программы Work & Travel для привлечения молодежи на Дальний Восток, сообщила заместитель руководителя ведомства Елена Лысенкова на сессии «Экономика счастья: общественные инициативы для развития регионов», которая прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

Программа находится в стадии разработки, запуск запланирован на 2022 год. Помимо Дальнего Востока рассматриваются и другие регионы. Лысенкова отметила, что российская версия Work&Travel также позволит совмещать работу и отдых на одном из курортов страны с уникальной природой за счет работодателя.

Запуск аналога американской программы анонсировала глава Ростуризма Зарина Догузова 29 апреля. По словам главы ведомства, также появится специальная программа обучения персонала гостиничного сервиса по примеру Всемирной туристской организации (ЮНВТО). По плану Ростуризма, проект должен охватить тысячу специалистов по базовым направлениям.