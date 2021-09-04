В Петербурге установили памятник собаке Довлатова

В Санкт-Петербурге открыли памятник любимой собаке советского и американского писателя Сергея Довлатова. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По данным источника, фигуру фокстерьера Глаши, который много лет жил в семье Довлатовых и эмигрировал с ними в США, установили в сквере на Загородном проспекте по случаю дня рождения писателя. Памятник представляет из себя стальную доску с вырезанным абрисом Глаши.

На открытие памятника собрались полторы сотни человек, там также выступил скульптор Вячеслав Бухаев. Мероприятие предполагалось продолжить парадом фокстерьеров, которые также посетили открытие памятника, однако выступить им не удалось.

По словам некоторых посетителей, дальнейшую программу с парадом и шахматами не согласовали. Из-за неполного согласования на место событий приехали полицейские, но к тому моменту многие уже разошлись, а те, кто остался, декламировали стихи Довлатова.

В декабре 2020 года памятник собаке появился в городе Дно Псковской области, который два раза признавали самым матерящимся в соцсетях городом России. Монумент посвятили героине стихотворения «Багаж», написанного поэтом Самуилом Маршаком. По задумке, именно в этом месте герои обнаружили, что «маленькая собачонка» пропала.