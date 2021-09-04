Эвандер Холифилд подерется с бывшим чемпионом UFC

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд проведет поединок с Витором Белфордом

Американский боксер Эвандер Холифилд вернется на ринг и проведет поединок с бойцом смешанного стиля (MMA) Витором Белфортом. Об этом сообщает MMA Fighting.

Промоутерская компания Thriller была вынуждена передвинуть противостояние Холифилда и Белфорта на 11 сентября из-за срыва возвращения в бокс Оскара де ла Хойи, который заразился коронавирусом. Однако организаторы ивента столкнулись с очередной проблемой: Атлетическая комиссия Калифорнии не санкционировала бой с участием 58-летнего Холифилда из-за его возраста.

По этой причине Thriller перенес турнир в штат Флорида. Холифилд подерется с бразильцем, известным по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом промоушена в тяжелом весе.

В марте сообщалось, что экс-чемпион Майк Тайсон отказался от поединка с Холифилдом. До этого оба спортсмена выражали готовность снова встретиться в ринге.

Холифилд завершил карьеру в 2011 году.