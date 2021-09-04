Лукашенко посчитал «убожеством» игру футболистов Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал белорусских футболистов основной и молодежной национальных команд, посчитав их игру «убожеством». Об этом пишет РЕН ТВ.

В ходе открытия детско-юношеского футбольного центра клуба «Динамо-Минск» белорусский лидер отметил, что «смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо».

«Чтобы я вас даже не видел! Не понимаю, зачем ты футболистов выпустил вчера на поле? Они же вышли отдохнуть», — обратился Лукашенко к главе футбольной федерации Белоруссии. По его словам, ему было стыдно смотреть на игроков «на фоне бедных исландцев».

Ранее Лукашенко призвал футболистов уделять больше внимания тренировкам. Президент Белоруссии посоветовал юным спортсменам тренироваться на ежедневной основе и спать с мячом под подушкой. «Если вы этого не понимаете — вы не футболисты», — заключил президент.