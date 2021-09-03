Лукашенко призвал спать с мячом под подушкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал футболистов уделять больше внимания тренировкам. Об этом он заявил во время выступления перед игроками молодежного футбольного клуба «Динамо», сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Глава республики посоветовал юным спортсменам тренироваться на ежедневной основе. «Вы должны этим заниматься каждый день. Каждый день с утра до вечера», — отметил он.

Лукашенко также рекомендовал им спать с мячом под подушкой. «Если вы этого не понимаете — вы не футболисты», — заключил президент.

До этого глава республики прокомментировал поражение молодежной сборной Белоруссии в футбольном матче с Исландией. По его словам, ему было стыдно за этим наблюдать. При этом проигрыш он связал с непрофессионализмом и плохой подготовкой футболистов.

Ранее во время совещания по развитию спортивной сферы Лукашенко раскритиковал белорусских спортсменов за результаты на прошедшей Олимпиаде в Токио. Он подчеркнул, что нельзя допустить подобного «провала» на следующих летних Олимпийских играх, который пройдут в Париже в 2024 году.