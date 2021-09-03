Белорусским футболистам урежут зарплату до восьми тысяч местных рублей

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук заявил о возможности уменьшения зарплат для футболистов чемпионата страны. Его слова приводит Zerkalo.io.

Отвечая на вопрос президента Белоруссии Александра Лукашенко, Ковальчук заявил, что по старым контрактам игроки получали от четырех до пяти тысяч долларов, однако в этом году было принято постановление, согласно которому им урежут выплаты до восьми тысяч белорусских рублей (около 233 тысяч российских рублей — прим. «Ленты.ру»).

27 августа Лукашенко заявил, что попросил Ковальчука и главу «Беларуськалия» Ивана Головатого выделять меньше денег на футбол и хоккей, так как представители этих видов спорта не блещут на международной арене.

В этом сезоне ни один белорусский футбольный клуб не будет играть в еврокубках. БАТЭ, солигорский «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ» и брестское «Динамо» вылетели из квалификации Лиги конференций.

