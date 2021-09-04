Россиянка раздала найденные на помойке украшения бездомным

Жительница Санкт-Петербурга нашла на помойке золотые украшения и раздала их бездомным

Жительница Санкт-Петербурга по имени Инна подарила часть от найденных ей на помойке золотых украшений бездомным, сообщается в группе соцсети ВКонтакте «Мы бездомные».

Отмечается, что драгоценности оказались низкой пробы. На полученные деньги от украшений, которые удалось продать, женщина оплатила ограду на могиле ее мужа и подсыпку земли. Оставшуюся часть «клада» она отдала участникам группы.

В частности Инна отправила сережки, кольцо и колье имениннице в Тверскую область. «Это посылка к дню рождению Тамары, бездомной женщины, она переехала жить на ферму под Тверь и больше не может участвовать в швейном проекте», — говорится в сообщении группы.

Ранее куратор проектов «ЛизаАлерт» Олег Леонов рассказал, что в России планируют создать перечень людей без определенного места жительства. В первую очередь необходимо для эффективного оказания им медицинской помощи. По его словам, создание специального перечня для учета бездомных обеспечит бездомным доступ к медицинской помощи, а также облегчит работу поисково-спасательных отрядов по возвращению пропавших домой.