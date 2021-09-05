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Американский министр завел детей с мужем

Министра транспорта США Буттиджич сообщил, что у него и его мужа родились дети
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Фото: @PeteButtigieg

Министр транспорта США Питер Буттиджич, который известен как первый в истории открытый гей, занимающий пост государственного служащего, завел двух детей вместе со своим мужем. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам Буттиджича, семья пополнилась девочкой и мальчиком, оба родились в субботу, 4 сентября. Сына назвали в честь покойного отца Буттиджича.

«Мы с Чэстеном безмерно благодарны за все добрые пожелания с тех пор, как впервые поделились новостью о том, что мы становимся родителями. Мы рады приветствовать Пенелопу Роуз и Джозефа Августа Буттиджича в нашей семье», — написал политик.

В конце июля издание The Washington Post сообщило о том, что пара, которая состоит в браке с 2018 года, пыталась усыновить ребенка в течение года.

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