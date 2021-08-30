Мать 12-летнего гея устроила ему вечеринку с незнакомцами в парке

Жительница канадского города Калгари Лия О'Доннелл, мать 12-летнего сына Броуди Невилла, рассказала CBC News, что после того, как ее сын весной этого года стал геем, мальчик потерял всех друзей и ему не с кем было отпраздновать свой день рождения. Тогда женщина рассказала о его ситуации в соцсетях и организовала для него вечеринку в парке, на которую пришло множество незнакомцев и поддержали ребенка.

Когда Невилл пришел в парк, он сначала решил, что большая толпа выстроилась к грузовичку с мороженым. После того, как он понял, что на этом мероприятии он является почетным гостем, он был очень рад и поблагодарил всех за «лучший день в его жизни».

О'Доннелл сказала, что это была возможность показать ее сыну, что за пределами школы, где его оскорбляют хулиганы, его ждет благосклонное сообщество. «Я просто хотела, чтобы он почувствовал поддержку», — заявила женщина.

Мальчик остался очень доволен вечеринкой и заявил, что величайший подарок из всех — это поддержка и люди, которые участвовали во всем этом вместе с ним.

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