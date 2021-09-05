Во Владивостоке задумали проводить работы по вживлению чипов в организм

Глава ДФВТ Саркисов: в планируемом Ресурсном центре будут проводить работы по чипированию

Глава Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ) Руслан Саркисов рассказал РИА Новости о реализации проекта Ресурсного центра инвазивных нейротехнологий и клинической биомеханики.

Запуск комплексного медицинского центра планируется в течение года. Саркисов пояснил, что в учреждении будут проводится операции, реабилитация, а также работы по созданию новых образцов и исследования по вживлению чипа в организм. Используемые технологии позволят людям с нарушениями центральной нервной системы, либо попавших в аварии преодолеть фантомные боли, подчеркнул он.

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Реализацией проекта ДФВТ займется совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ). По словам Саркисова, в фонде уже имеется база для работы в данном направлении, а создание центра сделает проект масштабнее и позволит проводить операции на коммерческой основе.

Планируемый объём финансирования составит до 350 миллионов рублей. Глава фонда не исключил, что реализация проекта может быть стартом для создания международного кибертехнического кластера на острове Русском.

Ранее стало известно, что российские власти разрабатывают новую программу, в рамках которой предлагается вживлять в человеческий мозг микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств.