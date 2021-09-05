Популярная певица скончалась в 39 лет

Солистка популярной британской поп-группы Girls Aloud Сара Хардинг скончалась от рака груди. О смерти 39-летней певицы сообщила ее мать на своей странице в Instagram.

«Сегодня я с болью в сердце сообщаю о том, что моя прекрасная дочь Сара скончалась. Многие из вас знают о борьбе Сары с раком и о том, как серьезно она боролась с болезнью с того момента, как узнала о диагнозе, и до последнего для. Сегодня утром она мирно ушла в мир иной», — сообщила родственница 5 сентября. К посту она приложила черно-белую фотографию улыбающейся дочери.

О заболевании Хардинг стало известно в августе 2020 года. Тогда певица говорила, что проходила еженедельные сеансы химиотерапии и боролась изо всех сил.

Группа Girls Aloud была образована в 2002 году и состояла из таких артистов, как Шерил Коул, Сара Хардинг, Никола Робертс, Кимберли Уолш и Надин Койл. За свою карьеру коллектив успел выпустить пять студийных альбомов и 22 сингла. В 2013 году группа распалась.