Раскрыты подробности борьбы 39-летней солистки Girls Aloud с раком груди

В мемуарах Hear Me Out («Выслушайте меня») солистки группы Girls Aloud Сары Хардинг, изданных за несколько месяцев до ее смерти, певица в деталях описала борьбу с раком груди. Об этом пишет Daily Mail.

В 2020-м Хардинг обнаружила опухоль в районе подмышки, однако поначалу решила, что это шишка, выскочившая из-за гитарного ремня. Она обратилась к врачу в марте того же года, а в июле у нее диагностировали онкологическое заболевание. Во время локдауна, вызванного пандемией коронавируса, она перенесла хирургическое удаление груди, химиотерапию и радиотерапию.

В мемуарах певица писала, что будто бы оказалась на неизведанной планете, на которой все кажется совершенно незнакомым. «Я пишу это за пару недель до моего 39-летия, и я не могу представить, что ждет меня в ближайший год. Я делаю все, чтобы оставаться позитивной и бороться с этим [недугом]. Это шанс оценить все плохое и хорошее и напомнить себе, какую прекрасную, полную и красочную жизнь я вела до сих пор», — приводятся слова Хардинг.

О смерти певицы стало известно 5 сентября. Ей было 39 лет. Причиной смерти стал рак груди.

Группа Girls Aloud была образована в 2002 году и состояла из таких артистов, как Шерил Коул, Сара Хардинг, Никола Робертс, Кимберли Уолш и Надин Койл. За свою карьеру коллектив успел выпустить пять студийных альбомов и 22 сингла. Группа распалась в 2013 году.