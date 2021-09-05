Существование авианосцев США оказалось под угрозой

Малая дальность истребителей F-18 Super Hornet усложняет их применение в борьбе с Россией и Китаем и делает авианосцы США уязвимыми для дальних атак. Об этом сообщает издание Military Watch.

F-18 Super Hornet служили заменой для разноплановых самолетов на борту авианосцев, в том числе палубный штурмовик A-6 Intruder и дальний перехватчик F-14 Tomcat, что было частью усилий по сокращению эксплуатационных расходов. Это сократило зону военного влияния авианосцев на 77 процентов, что считалось приемлемой ценой в мире после холодной войны.

Super Hornet подвергался критике за его малую дальность, и ВМС США планировали ввести в эксплуатацию вариант самолета с большей дальностью. Однако оказалось, что F/A-18E/F Super Hornet не будут снабжены конформными топливными баками. Как пишет издание, отмена планов по модернизации представляет собой угрозу для жизнеспособности авианосцев, поскольку у таких потенциальных противников, как Россия, Северная Корея и Китай, уже существует более эффективные классы противокорабельного оружия.

Таким образом, ВМС США, вероятно, будут вынуждены ожидать, когда их будущий авианосный истребитель шестого поколения поступит на вооружение, чтобы получить превосходство в воздухе на дальних расстояниях.