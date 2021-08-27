ВМС США отказались от модернизации Super Hornet

Военно-морские силы (ВМС) США отказались от планов по оснащению палубных самолетов F/A-18E/F Super Hornet конформными топливными баками. Компания Boeing не планирует поставлять военным модернизированные самолеты F/A-18E/F Block III с конформными топливными баками (CFT), сообщает The Drive.

Конформными топливными баками называются дополнительные резервуары, которые плотно прилегают к профилю самолета. Благодаря этому CFT меньше влияют на аэродинамические характеристики и радиолокационную заметность самолета, чем подвесные топливные баки.

Согласно заявлению Командования авиационных систем ВМС США (NAVAIR), которое приводит The Drive, ведомство поручило компании Boeing прекратить работы над CFT в январе 2021 года. Это решение обуславливала высокая стоимость, сроки и неудовлетворительные результаты работы над конформными топливными баками.

В свою очередь, представители компании Boeing подтвердили, что F/A-18E/F Block III может получить CFT в будущем, но изначально самолеты будут выпускаться без конформных баков. Точная причина отказа от CFT неизвестна. Ранее портал Aviation Week сообщал, что испытания модернизированных самолетов столкнулись с проблемами.

Программа модернизации самолетов F/A-18E/F Block III предполагала пять ключевых улучшений, одним из которых была установка CFT. Помимо этого, самолет получит новые покрытия для снижения радиолокационной заметности, обновленную электронику и канал передачи данных, а также новый дисплей в кабине пилота.