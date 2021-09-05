Швейцария отправила гуманитарную помощь ДНР

Посольство Швейцарии в Киеве: в Донецк направлены 130 грузовиков с гуманитарной помощью

Колонна из 130 грузовиков с гуманитарной помощью отправлена Швейцарией в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщило швейцарское посольство в Киеве на своей странице в Twitter.

«Сегодня первый из четырех крупных конвоев Швейцарии с гуманитарной помощью (...) пересек линию соприкосновения [украинских войск и позиций ДНР] в направлении Донецка», — говорится в посте ведомства. Посольство отметило, что это 13-я и самая крупная партия гуманитарной помощи, которую Швейцария отправила в ДНР.

«Транспорт для Восточной Украины доставит химикаты для очистки воды, 1,5 миллиона тестов на антиген COVID и 30 аппаратов искусственной вентиляции легких», — дополняется в сообщении.

5 сентября Минздрав ДНР объявил, что актуальное число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной республике составляет 58 225 человек. На сегодняшний день на лечении находятся 7570 пациентов, выписаны 46 458 человек, а погибли от болезни 4197 жителей ДНР.

30 июня президент России Владимир Путин во время прямой линии обещал поставить в Донбасс дополнительный объем вакцин от коронавируса российского производства. По его словам, на тот момент в республику было завезено 90 тысяч доз.