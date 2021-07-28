Объявлена дата начала вакцинации «Спутником Лайт» в ДНР

Вакцинация от COVID-19 российским препаратом «Спутник Лайт» начнется в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) с 30 июля. Об этом сообщил министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, передает РИА Новости.

Препарат уже доставлен на территорию республики. Развозить вакцину в лечебные учреждения начнут утром 29 июля, в общей сложности на это уйдет около пяти дней. Оприщенко отметил, что после вакцинации граждане получат справки российского образца с QR-кодом. По его словам, к настоящему времени собрано около 140 тысяч заявок от желающих привиться, при этом 25-30 процентов составляют заявки от лиц старше 60 лет.

В феврале глава ДНР Денис Пушилин привился российской вакциной «Спутник V». Первая партия «Спутник V» была доставлена в ДНР 31 января. В дальнейшем поставки планируются на регулярной основе.