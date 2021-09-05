Психолог раскрыла способ обнаружить проблемы у ребенка по отношению к игрушкам

Психолог Заргарова: агрессия ребенка к игрушкам может указывать на проблемы с психикой

Детский психолог Полина Заргарова раскрыла родителям способ, как обнаружить проблемы у ребенка. Необходимо понаблюдать в динамике, как он относится к своим игрушкам, если проявляет к ним агрессию, это может свидетельствовать о недостатках в воспитании и психических отклонениях, передает «Пятый канал».

Эксперт отметила, что специалисты обычно анализируют то, как и с чем играет малыш, а затем на основе «игрушечной» диагностики делают выводы. Так, недовольство может выражаться том, что ребенок собирает пирамидки и ломает их, а спокойствие — в уходе и поцелуях любимых кукол.

«Не зря существует игровая терапия, когда ребенку предоставляется свобода в игровой деятельности. Психолог наблюдает и через вопросы пытается выстроить, восстановить ту систему отношений, в которой ребенок находится», — пояснила Заргарова.

Она предупредила родителей, что делать скоропалительных выводов не следует, поскольку у несовершеннолетнего может быть сиюминутное плохое настроение или желание. Однако если агрессия или жестокость к игрушкам проявляется систематически, это повод обратиться к специалистам.

Ранее главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов назвал родителям российских школьников главные ошибки перед началом учебы. По его словам, основные проблемы — отсутствие четкого режима дня у учащихся, отпуска родных во время занятий, отказ детей от горячего питания в школе и неправильно обустроенное рабочее место ребенка.

