Названы худшие для инвестиций варианты

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что главным врагом инвестора является финансовая неграмотность. Эксперт рассказал, каких вещей следует избегать при инвестировании, сообщает «Прайм».

Финансист объяснил, что пирамиды являются криминальным, заранее убыточным и мошенническим проектом. Эксперт назвал их худшим для вложений вариантом. Если крах пирамиды приводит к потере денег и плохому опыту, то использование заемных средств в такой ситуации грозит катастрофой.

«Но катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жилье», — подчеркнул Тузов.

Кроме того, не стоит инвестировать в один или несколько проектов с одинаковыми рисками. «Одна финансовая пирамида или пять – результат один: вы останетесь без денег. Но если вы не инвестируете в финансовые пирамиды – это не значит, что вы инвестируете только в надежные инструменты», — отметил специалист.

Не менее опасно выдавать прямые займы юридическим или физическим лицам, поскольку стоит учитывать не только предполагаемый процент доходности, но и возможности инвестора по возврату вложенных средств.

«Если на регулируемом Банком России финансовом рынке выстроена инфраструктура, направленная на соблюдение интересов обеих сторон в инвестициях, то уходя в “маргинальные” нерегулируемые ЦБ сферы инвестирования, вы остаётесь один на один с проблемами, которые могут возникнуть в процессе такого инвестирования», — предостерег россиян финансист.