Названы сферы для самых выгодных вложений

Аналитики из инвестиционной фирмы BlackRock рассказали, в какие сферы лучше вкладываться в условиях климатического кризиса, а в какие — не стоит. Как пишет Business Insider, самыми выгодными для инвестиций станут информационные технологии и здравоохранение, а коммунальные предприятия и энергетические компании в ближайшие пять лет сдадут свои позиции.

В своем исследовании BlackRock изучила планы компаний по устранению выбросов парниковых газов и удержанию глобального потепления на отметке не более двух градусов Цельсия относительно доиндустриального уровня к 2100 году. Меры рассматривались с учетом различий в темпах экономического роста, доходов и оценках активов, а их эффективность выяснялась путем сравнения с уровнем выбросов на этапе бездействия.

Аналитики заключили, что быстрее и эффективнее всего внедряют зеленые технологии IT-предприятия и медицинские фирмы, а значит, они должны значительно вырасти на фондовом рынке. По прогнозам, в ближайшие пять лет акции IT-компаний принесут пять процентов дополнительной прибыли, а ценные бумаги здравоохранительных организаций — три процента.

Труднее всего сократить выбросы в сферах, связанных с ископаемым топливом, поэтому аналитики ожидают, что доходность от коммунальных предприятий и энергетических компаний на фондовом рынке снизится на два и три процента соответственно.

Инвестиционная фирма отметила, что несмотря на многолетние предупреждения международного сообщества, рынки пока не в полной мере отражают важность декарбонизации. Аналитики надеются, что в скором времени большинство инвесторов начнет предпочитать зеленые компании. Однако, по их мнению, поддерживать переход к низкоуглеродной экономике нужно уже сейчас.

Недавно аналитики UBS Global Wealth Management призвали инвесторов пересмотреть инвестиции в драгметаллы. Иметь активы в золотых слитках стало невыгодно на фоне восстановления экономики и укрепления доллара.