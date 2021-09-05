Мир
 
Последние новости
В России за сутки зафиксировали 18 645 новых случаев COVID-19
В ДТП с автобусом в Египте погибли 12 человек
Пропавшего без вести российского актера нашли погибшим
Определен самый древний коронавирус
Нурмагомедов назвал причину ухода Роналду из «Ювентуса»
Бывший тренер сборной России оценил игру команды в матче отбора на ЧМ с Кипром
Акула напала на мужчину и откусила ему руку
Российский иммунолог спрогнозировал будущее COVID-19
Бывшего заключенного в Гуантанамо россиянина решили вернуть на родину
Назван самый опасный общественный транспорт
Новости партнеров
Прослушать новость

Названо число пострадавших в столкновениях националистов с черногорской полицией

В драке националистов с черногорской полицией в городе Цетине пострадали четыре человека
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

В столкновениях черногорской полиции с националистами в городе Цетине пострадали четыре человека. Число получивших травмы назвало Национальное телевидение Черногории.

Пострадавшие участники протеста против интронизации митрополита Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия получили легкие травмы, госпитализация им не потребовалась. Практически все подъезды к городу разблокированы полицией. Лишь на одной дороге протестующие правые подожгли баррикаду из покрышек.

Настоятель Сербской православной церкви патриарх Порфирий и избранный черногорский митрополит Иоанникий прибыли в Цетине на вертолете, когда город еще был заблокирован националистами.

Ранее сообщалось, что против протестующих радикалов полиция применила слезоточивый газ.

Протесты начались 4 сентября из-за того, что черногорские националисты считают СПЦ инструментом Белграда по давлению на Черногорию. По данным некоторых СМИ, протестующими националистами руководит советник президента Черногории Веселин Вельович. ООН выразила беспокойство по поводу ситуации в Черногории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Черногорская полиция устроила разгон националистов с помощью слезоточивого газа
Черногорцы вышли на протесты из-за Сербской православной церкви
Предоставление независимости для ПЦУ поддержали менее половины украинцев