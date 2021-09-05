Названо число пострадавших в столкновениях националистов с черногорской полицией

В драке националистов с черногорской полицией в городе Цетине пострадали четыре человека

В столкновениях черногорской полиции с националистами в городе Цетине пострадали четыре человека. Число получивших травмы назвало Национальное телевидение Черногории.

Пострадавшие участники протеста против интронизации митрополита Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия получили легкие травмы, госпитализация им не потребовалась. Практически все подъезды к городу разблокированы полицией. Лишь на одной дороге протестующие правые подожгли баррикаду из покрышек.

Настоятель Сербской православной церкви патриарх Порфирий и избранный черногорский митрополит Иоанникий прибыли в Цетине на вертолете, когда город еще был заблокирован националистами.

Ранее сообщалось, что против протестующих радикалов полиция применила слезоточивый газ.

Протесты начались 4 сентября из-за того, что черногорские националисты считают СПЦ инструментом Белграда по давлению на Черногорию. По данным некоторых СМИ, протестующими националистами руководит советник президента Черногории Веселин Вельович. ООН выразила беспокойство по поводу ситуации в Черногории.