Черногорцы вышли на протесты из-за Сербской православной церкви

В Черногории националистически настроенные граждане устроили акции протеста накануне интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия, которая назначена 5 сентября. Об этом сообщает национальное телевидение.

По данным источника, националистические круги, называющие себя «комитами», считают духовенство СПЦ проводниками просербской политики в Черногории и «рукой официального Белграда», поэтому стремятся не допустить возведения Иоанникия на престол. Отмечается, что он является преемником скончавшегося после заражения COVID-19 осенью 2020 года авторитетного митрополита Амфилохия (Радовича), который отрицал черногорцев как отдельную от сербов нацию.

В ходе митинга участники протестов пробили полицейский кордон на въезде в Цетине и рассыпали по трассе камни, а затем — пробили кордон у пожарной станции. После этого полиция начала применять силовые меры, начались столкновения.

Протесты из-за СПЦ активизировались 22 августа. Обострением ситуации в стране обеспокоился офис ООН в Черногории. В день интронизации было решено не приглашать верующих на торжественные церемонии из соображений безопасности.

Некоторые эксперты выразили мнение, что реальные причины нового витка религиозных протестов в Черногории — политические. Научный сотрудник Института славяноведения Георгий Энгельгардт заявил, что протестуют, прежде всего, сторонники президента Мило Джукановича, чья партия «Демократическая партия социалистов» Черногории (ДПСЧ) год назад проиграла парламентские выборы.

При этом Джуканович не раз в предыдущие годы говорил, что власти страны намерены добиваться создания поместной православной церкви, чтобы выйти из-под влияния Сербии.

