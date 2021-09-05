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Черногорская полиция устроила разгон националистов с помощью слезоточивого газа

Полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона протестующих националистов
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Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Полиция Черногории использовала слезоточивый газ для разгона демонстрации националистов в городе Цетине. Об этом сообщает портал Vijesti.

Правые устроили акцию протеста против интронации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ). Церемония должна была пройти в Цетинском монастыре. Националисты собрались в 6 утра по московскому времени на Дворцовой площади в Цетине и начали закидывать полицию бутылками и камнями.

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Это заставило протестующих расколоться на мелкие группы и покинуть площадь. По данным телеканала IN4S, руководство акцией против митрополита Иоанникия осуществлял советник президента Черногории Веселин Вельович.

Ранее стало известно, что черногорские националисты выступили против интронации иерарха Сербской православной церкви, поскольку считают последнюю проводником интересов Белграда на своей территории.

4 сентября правые заблокировали подъезды к Цетину, начали силой пробивать полицейские кордоны в центре города. 5 сентября, по сообщению местных СМИ, для подавления протестов в Цетин направлены дополнительные полицейские силы. Обстановка в Черногории вызвала опасения в ООН.

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