Бизнесмен решил сделать ремонт и нашел неожиданное послание из прошлого

Бизнесмен из Великобритании Дэниел Бодман (Daniel Bodman) рассказал о том, как решил сделать ремонт выставочного зала в своем магазине. Во время отделочных работ мужчина нашел неожиданное послание из прошлого. Об этом сообщает The Mirror.

Бодман увидел записку в стене, оставленную строителем Николасом Пулом (Nicholas Poole) в 1986 году.

«Почти вся деревянная отделка была разобрана, очищена и использована повторно, так что основными расходами (на ремонт — прим. «Ленты.ру») стала моя зарплата. Стены магазина находятся в таком состоянии, что бог знает, какими они будут, когда вы это найдете», — говорилось в послании.

Пул добавил, что при выполнении работ его ударило током, потому что он случайно задел два оголенных провода. Иронично, что сообщение было написано на обратной стороне брошюры, предупреждающей о безопасности при работе с электричеством.

По словам Бодмана, он посмеялся над посланием 40-летней давности. Ему было интересно читать записку бывшего рабочего.