Трогательная записка для плачущей девушки воодушевила пользователей сети

Пользователей сети воодушевила трогательная записка, которую незнакомцы оставили для плачущей на автостоянке девушки. Об этом сообщает The Mirror.

Адресат записки объяснила, что плакала за рулем, когда ехала к супермаркету на машине. Девушка добавила, что расстроилась, так как у нее выдался тяжелый день. Из-за плохого настроения она решила побаловать себя йогуртом.

На парковке героиня истории мельком увидела девочку-подростка с отцом, которые сидели в соседнем автомобиле. Вернувшись из магазина, девушка обратила внимание на записку в дверной ручке своего транспортного средства.

«Твой йогурт за наш счет. Мы надеемся, что завтра у тебя будет более удачный день», — было написано на клочке бумаги. В нем расстроенная девушка также нашла сложенную 10-долларовую купюру (730 рублей по текущему курсу). Она сказала, что трогательный жест со стороны незнакомцев «растопил ее сердце».

Прочитавшие историю пользователи сети отметили, что их вдохновила записка от отца и его дочери. Некоторые написали, что теперь станут носить с собой наличные, чтобы при возможности помогать расстроенным прохожим.