Владелец поврежденной машины нашел спорный подарок от виновника ДТП на стекле

Пользователь TikTok под ником Isanaguy рассказал о том, как нашел на лобовом стекле своего автомобиля записку. Мужчина также обнаружил, что его машина была повреждена, и заметил рядом с посланием спорный подарок. На видео, загруженное в начале августа, обратило внимание издание The Mirror.

Автор ролика объяснил, что его автомобиль стоял на парковке, когда в него врезались, и показал серьезные повреждения. Из-за ДТП на правому боку машины появилась большая вмятина. Затем он продемонстрировал оставленную на лобовом стекле записку.

«Извините за повреждение вашей машины. Я не могу себе позволить починку. Но возьмите вместо этого шоколадку», — говорилось в послании. Рядом с ним действительно лежали две плитки молочного шоколада.

Ролик набрал почти пять миллионов просмотров. Многие комментаторы раскритиковали автора послания. «Лучше бы просто уехал. Что за шутка», — написал один из них. «Думаю, я бы нашел этого человека и запихнул шоколад ему в глотку», — написал другой разгневанный пользователь. Третий предположил, что автора записки можно будет найти по его отпечаткам пальцев.