Британский спецназ бежал из Афганистана в женских платьях

Британский спецназ из подразделения SAS бежал из Афганистана, переодевшись в женские платья. Так им удалось обмануть боевиков «Талибана» (террористическая организация запрещена в России), сообщает Daily Express.

Всего около 20 бойцов элитного британского спецназа оказались брошенными на произвол судьбы на юге Афганистана. В Минобороны Британии не смогли забрать их, поэтому военным пришлось добираться до Кабула самостоятельно.

Наибольшие трудности у британцев возникли на пути к аэропорту имени Хамида Карзая через захваченный талибами Кабул. Спецназовцы, опасаясь расправы со стороны боевиков, переоделись в женские платья и старались изображать афганских женщин. Все участники побега закрыли лица паранджой. Большую часть оборудования они бросили, оставив себе.

При этом несколько раз их останавливали патрули «Талибана», но ничего подозрительного боевики не заметили. В итоге британские спецназовцы добрались до аэропорта.

Ранее получивший британский паспорт афганец вернулся на родину ради спасения семьи и оказался в ловушке — мужчина вынужден прятаться вместе с родственниками, поскольку боится расправы со стороны представителей «Талибана». Теперь семья вынуждена скрываться в пристройке без окон, водоснабжения и электричества.