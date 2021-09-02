Бизнесмен пробрался в Афганистан ради семьи и оказался в ловушке

Получивший британский паспорт афганец вернулся на родину ради спасения семьи и оказался в ловушке — мужчина вынужден прятаться вместе с родственниками, поскольку боится расправы со стороны представителей «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), пишет Daily Mail.

Издание указало, что мужчина попал в Великобританию в 14 лет, вырос в приемной семье, получил образование и стал бизнесменом, основав сеть пиццерий в графстве Кент. Имя предпринимателя в статье изменили ради его безопасности.

На опасное путешествие афганец решился после того, как получил звонок от родных из Афганистана. Они сообщили, что один из братьев и отец мужчины, работавшие на прежний режим, были арестованы талибами, и уже несколько дней о них ничего неизвестно. Мужчина покинул Соединенное Королевство и добрался до Афганистана через Францию и Узбекистан 28 августа.

Вернувшись домой, 28-летний предприниматель воссоединился с матерью, а также с пятью младшими братьями и сестрами. Теперь семья вынуждена скрываться в пристройке без окон, водоснабжения и электричества. Связавшись с журналистами, мужчина прислал видео из своего укрытия и сообщил, что семья питается тем, что матери удается выпросить у соседей. «Мы живем в условиях, которые не годятся даже для животных, — рассказал собеседник издания. — Я не могу выйти на улицу, потому что повсюду размещены блокпосты "Талибана", и если они [талибы] увидят меня с британским паспортом, я покойник».

Он отметил, что пытался связаться с МИД Великобритании, однако пока усилия не увенчались успехом — приходят лишь автоматические «отписки», в которых говорится о том, что оказавшиеся на территории страны британцы должны учитывать риски, связанные с попытками покинуть страну любым путем. «"Талибан" обещал помилование иностранцам, но многие говорят, что они не держат свое слово. Мы не знаем, что делать», — признался бизнесмен, отметив, что власти Великобритании ранее призвали иностранцев покинуть Афганистан через соседние страны, однако в данной ситуации это не представляется возможным, так как талибы на своих блокпостах обыскивают каждого.

В конце августа сообщалось, что министр обороны Великобритании призвал афганцев бежать из страны через Иран и Пакистан. Он предупредил, что страна не сможет вывезти всех беженцев из Афганистана, имеющих право на убежище в стране, в оставшиеся сроки эвакуации.