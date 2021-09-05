Девочек-подростков приговорили за осквернение памятника убитому в Сирии летчику

Арсеньевский городской суд вынес приговор двум школьницам, которые осквернили памятник Герою России летчику Олегу Пешкову и оборвали цветы на клумбе рядом с ним. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Девочки 14 и 15 лет признаны виновными по статье 214 УК РФ («Вандализм»). Суд назначил каждой из них наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы.

Как установил суд, ранним утром 14 июня несовершеннолетние осквернили мемориал, вырвали цветочные кусты и раскидали их по скверу. Сообщение в полицию о вандалах поступило от 66-летней местной жительницы. Правоохранительные органы нашли подростков по записям с камер видеонаблюдения. 18 июня школьниц поместили под домашний арест.

Материальный ущерб бюджету Арсеньевского городского округа составил шесть тысяч рублей.

Олег Пешков — командир бомбардировщика Су-24 — был сбит в 2015 году в Сирии самолетом турецких ВВС F-16. Экипаж успел катапультироваться, но Пешкова во время спуска на парашюте убили боевики. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.