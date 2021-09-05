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Пушков обвинил Украину в политическом жульничестве

Сенатор Пушков: Украина всегда дает понять, что отказывается выполнять Минские соглашения
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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков обвинил Украину в том, что она одновременно придерживается и не придерживается Минских соглашений. Такое мнение он выразил в беседе с газетой «Взгляд».

«Это не что иное как политическое жульничество», — подчеркнул политик, комментируя заявление Киева о том, что Украина сорвалась с «крючка» Минских соглашений, и одновременную жалобу на отказ России продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ, который якобы противоречит этим же соглашениям.

По словам Пушкова, Украина всегда дает понять, что отказывается выполнять Минские соглашения и каждый раз называет это прорывным успехом. «А когда Украине нужно сослаться на этот документ, она как ни в чем не бывало цитирует Минские соглашения», — заметил он.

Сенатор подчеркнул, что такая «двойная математика внешней политики» Украины уже давно стала характерной чертой действий Киева на международной арене. «Если вы называете прорывным успехом уход от Минских соглашений, то тогда как можно ссылаться на эти самые соглашения?», — заключил Пушков.

Ранее Пушков назвал провалом поездку президента Украины Владимира Зеленского в США. По мнению сенатора, на фоне заявления президента США Джо Байдена об Афганистане и «мировой медийной бури», вызванной «бегством» американцев от талибов, визит Зеленского совсем затерялся.

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