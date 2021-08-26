Пушков назвал «магической цифрой» оценку Украиной ущерба из-за Крыма

Для украинских властей важна не реальная возможность получения какой-либо компенсации за потерю Крыма, а сам факт объявления России подобных требований. Такое мнение в четверг, 26 августа, в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.

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«Потолок фантазии украинских политиков исчерпывается магической цифрой в 100 миллиардов: она настолько завораживающая, что ее в их глазах и обосновывать не требуется. Как у Шуры Балаганова в "Золотом теленке" пределом мечтаний была сумма в 6 400 рублей», — заявил он.

Парламентарий добавил, что точно таким же образом украинская элита стремится к вступлению республики в состав Евросоюза и НАТО, не задумываясь над тем, что за этим последует.

«Почему Греция в составе ЕС разорилась, отчего оттуда ушла Британия, что ждет Евросоюз за поворотом, как он будет справляться с волнами беженцев — все эти серьезные вопросы находятся за пределами мыслительного горизонта этой псевдоэлиты. "Пустите Дуньку в Европу!"» — констатировал Пушков.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль привел подсчеты, согласно которым объем убытков республики от потери Крыма потенциально может превышать 100 миллиардов долларов.