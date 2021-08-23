На Украине подсчитали убытки от потери Крыма

Премьер Украины заявил о 100 миллиардах долларов убытков от вхождения Крыма в состав РФ

Объем убытков Украины от потери Крыма потенциально может превышать 100 миллиардов долларов. Такие подсчеты привел премьер-министр страны Денис Шмыгаль, которого цитирует РИА Новости.

«Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общий потенциальный ущерб на сегодня оценивается экспертами в размере более 100 миллиардов долларов», — заявил Шмыгаль в ходе саммита «Крымская платформа».

Сумму премьер Украины обосновал, в частности, тем, что государство утратило природные ресурсы, а также потеряло активы и промышленность. Заявил он и о «негативных последствиях для людей, которые страдают от политики страны-агрессора».

Ранее сообщалось, что в Киеве начался инаугурационный саммит «Крымская платформа», участие в котором подтвердили 46 стран и международных организаций. На мероприятии обсуждают вопрос «возвращения» контроля над полуостровом, который входит в состав России с 2014 года по итогам референдума.

22 августа глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания из-за потери активов в Крыму понесла убытки в объеме до девяти миллиардов долларов. Он заявил, что добиваться компенсации планируется через суд. Процесс уже идет, сейчас оценивается сумма ущерба.